جمال مبارك.. الاسم المثير للجدل قبل كل انتخابات رئاسية في مصر

تصدر جمال مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد تداول اسمه مرشحًا للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها ربيع العام المقبل.

ورغم عدم صدور أي تصريح من قبله بشأن هذا الترشح، إلا أنه ظهرت على "تويتر" و"فيسبوك" بعض الحملات الداعمة له، تحمل عناوين: "جمال مبارك رئيسًا لمصر".

وكان المنسق العام للحوار الوطني المصري ضياء رشوان قال في مقابلة نشرت، أمس السبت، على قناة العربية، ردًا على هذا الجدل: "إن كان جمال مبارك يريد الترشح فلماذا لا يعلن ذلك ليحسم الشعب أمره؟".