مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى (17 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة أريحا في الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة، في صفحتها عبر "فيسبوك"، أن مقتل الفتى محمد سليمان عواجنة يرفع عدد القتلى في الضفة إلى 84، منذ السابع من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر بعد منتصف الليل، وفجرت منزلاً يُتهم صاحبه بقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.
وأضافوا أن المخيم شهد اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية، وأن عددا من الشباب ألقى الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال عملية انسحابها.