مقتل فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

ونقلت وكالة "رويترز" عن سكان محليين أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم عقبة جبر بعد منتصف الليل، وفجرت منزلاً يُتهم صاحبه بقتل مستوطن في عملية إطلاق نار.

وأضافوا أن المخيم شهد اشتباكات بين مسلحين والقوات الإسرائيلية، وأن عددا من الشباب ألقى الحجارة على القوات الإسرائيلية خلال عملية انسحابها.