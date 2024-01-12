ميليشيا الحوثي تعلن مقتل 5 من عناصرها إثر الضربات الأمريكية البريطانية

أعلنت ميليشيا الحوثي مقتل 5 من عناصرها وجرح 6 آخرين إثر الضربات الأمريكية البريطانية، التي تعرضت لها عدة مواقع عسكرية تابعة للمليشيا فجر اليوم الجمعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين على إكس إن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن.

وأضاف أن المليشيا لن تتردد في "استهدافِ مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله" على حد تعبيره.

وأكد أن عناصر الميليشيا "سيواصلون منع السفن الإسرائيلية أو السفن الأخرى المتجهة إلى إسرائيل من المرور عبر البحر الأحمر وبحر العرب".