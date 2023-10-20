مشاركون جدد على خط المواجهة جنوب لبنان

قال المسؤول الإعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني، إن "انخراط حماس في عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان يندرج في إطار دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم المرتكبة ضده على مرأى من كل العالم".

وأضاف كيلاني، لـ"إرم نيوز"، أن "هذه المشاركة مثل أي مشاركة من أي دولة عربية، على غرار الصواريخ التي أطلقت من سوريا، وعملية الجندي المصري، ومشاركة حزب الله الفاعلة.. وهذا أقل واجب من حركة حماس في لبنان للوقوف إلى جانب شعبها الفلسطيني".

وأوضح كيلاني أن "حماس تدرك الوضع المأزوم في لبنان، وهي مع استقرار الوضع فيه، لكن ما حصل كان فوق الخيال، لذلك كانت هذه المشاركة المحدودة".

وأطلقت كتائب القسام في الساعات الماضية 30 صاروخا باتجاه مستوطنات الجليل الغربي، أبرزها مستوطنتي نهاريا وشلومي، وهذه هي المشاركة الرابعة لها في المواجهة الدائرة على جبهة لبنان، مع بدء الحرب في غزة.

وفي عداد المشاركين، تأتي "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فيما كان لافتا انضمام "قوات الفجر" التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان على خط تنفيذ العمليات ضد إسرائيل.

وتتدرج عمليات هذه الفصائل والقوى بين إطلاق الصواريخ وعمليات التسلل عبر الحدود.

وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن "النشاط الفلسطيني واللبناني على الجبهة لا يمكن أن يتم دون موافقة ميليشيات حزب الله، وهذا النشاط لا يخرق قواعد الاشتباك القائمة، لكنه يشكل تعقيدا للموقف وإرباكا لإسرائيل".