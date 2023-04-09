على وقع التوتر الأمني.. اتهامات التمرد تلاحق قادة الجيش الإسرائيلي

اتهم وزير من حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه إيتمار بن غفير، كبار قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتمرد على حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك على وقع التوتر الأمني الذي تشهده إسرائيل على مختلف الجبهات.

وأكد وزير التراث الإسرائيلي، عميشاي الياهو، أن "كبار قادة الأجهزة الأمنية يعملون بشكل متمرد على الحكومة"، مضيفاً: "سلوك القادة الأمنيين يقلل من مسؤولية الحكومة عن التوتر الأمني"، الأمر الذي اعتبر تنصلاً من المسؤولية عن الوضع الأمني.

جاء ذلك، في إطار انتقادات حادة شنها الوزير الإسرائيلي ضد اتفاق أوسلو، في تغريدة بـ"تويتر"، طالب فيها بإلغاء الاتفاق الموقع مع الفلسطينيين، معتبراً أنه "تم التوصل إليه من قبل أشخاص لا يمثلون الشعب الإسرائيلي".