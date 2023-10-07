إعلام عبري: حماس تسيطر فعليا على عدة مستوطنات في غلاف غزة

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مقتل رئيس المجلس الإقليمي في منطقة شعاري هنيغف، وهو أحد المجالس الإقليمية الثلاثة التي يتكون منها ما يُعرف بـ "غلاف غزة"، ويضم نحو 50 مستوطنة تنتشر على حدود القطاع.

جاء ذلك وسط حالة فرار لمستوطني "الغلاف"، وسيطرة لقوات النخبة في "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكرية لحماس، على مواقع عسكرية إسرائيلية في محيط القطاع، وانتشارهم في شوارع تلك المستوطنات.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مقاتلي الحركة يسيطرون على مستوطنات وينتشرون في شوارعها، كما أظهرت جثثاً لجنود إسرائيليين، وآليات عسكرية إسرائيلية استولى عليها مقاتلو الحركة، كما احتجزوا مستوطنين وجنوداً، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددهم بلغ نحو 35 إسرائيلياً.