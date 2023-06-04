مستوطنون ينصبون خياما على أراض غرب سلفيت للاستيلاء عليها‎‎

نصب مستوطنون يهود اليوم الأحد، خيامًا على أراضٍ تعود ملكيتها لفلسطينيين في منطقة دير دقلة الأثرية، الواقعة جنوب بلدة ديربلوط غرب سلفيت شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان لـ "إرم نيوز"، أن المستوطنين يمنعون الرعاة والتجمعات البدوية الفلسطينية الاقتراب من المنطقة تحت تهديد السلاح، في المقابل يعيثون في الأراضي حفريات وعمليات تمشيط وتسهيل، من أجل الاستيلاء عليها، وبحماية الجيش الإسرائيلي، تحت مسمى الاستيطان الرعوي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل قوله، إن "سرقة الاحتلال للمواقع الأثرية تأتي في إطار سياسة الاحتلال المرتكزة على القرصنة والسرقة والنهب المنظم للآثار والتراث الفلسطيني، وهذه العملية تعكس نهج الاحتلال القائم على التزوير والتهويد".