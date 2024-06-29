الممارسات الاستفزازية لميليشيا الحوثيين تصعّد المطالبات بالحسم العسكري

ويشير مسعد إلى أن "هناك تحذيرات من استغلال ميليشيا الحوثيين فتح الطرقات لتحقيق أهدافها في التوسع والاختراق في كثير من المناطق والجبهات المهمة، لا سيما ونحن نتحدث عن عصابات لا تتورّع عن استغلال أي شيء من أجل تحقيق أهدافها، خاصة أن الحوثيين استغلوا قضية فلسطين في الترويج لأنفسهم ومشروعهم الإيراني، كما استغلوا موضوع الحج في تحقيق مكاسب رخيصة"، وفق قوله.

ونوه مسعد إلى أن "هذا ما يجب أن تدركه القيادة السياسية والعسكرية، وبالتالي يتأكد للجميع أن هذه الميليشيات لا يمكن التعاطي معها سوى بالحزم والحسم العسكري، وما سواه فهي مراوغات تشجّع ميليشيا الحوثيين على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين".

من جانبه، وصف المتحدث العسكري للقوات المشتركة التابعة للقوات الشرعية في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، تعاطي الشرعية مع تجاوزات ميليشيا الحوثيين المتواصلة والمتصاعدة، لا سيما خلال السنوات السابقة وتحديداً إعلان اتفاق استوكهولم، بالتعاطي "السلبي الذي لا يُلبي طموحات اليمن والشعب اليمني، ولا يرقى إلى مستوى عالٍ من تلك الطموحات".

واستدرك الدبيش مشيداً بحزمة الخطوات والقرارات الاقتصادية الأخيرة، التي صدرت من الجانب الحكومي والبنك المركزي اليمني في عدن، الذي وصف بـ"التعاطي القوي والرادع، والفاعل، في خلق حالة من الضغط تجاه ميليشيا الحوثيين، بأسلحة فتاكة اقتصادية وسياسية وعسكرية"، حاثاً على الاستمرار في التوجه نحو اتخاذ مزيد من تلك القرارات، والاستفادة من كونها الشرعية المعترف بها دولياً.