تحلل الجثث ينذر بكارثة صحية في غزة

ينذر تحلل الجثث التي عجز أهالي قطاع غزة عن انتشالها من تحت الأنقاض بسبب القصف الإسرائلي المتواصل للقطاع، بكارثة صحية وشيكة، لا سيما وسط الأجواء الباردة وهطول الأمطار التي تسرع من عملية تحلل الجثث وانتشار الأوبئة.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 25 ألفًا من سكان القطاع، فيما تجد الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبة في الوصول للضحايا، أو انتشال الجثامين من تحت الأنقاض، خاصة في ظل استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي ونقص المعدات الإغاثية.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن نحو 7 آلاف مفقود في القطاع بسبب الحرب الإسرائيلية، إذ إن بعضهم تحت الأنقاض والبعض الآخر فُقد إما في مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي وإما دفن لعدم التعرف عليه و70% منهم من النساء والأطفال.

وأكد المكتب الإعلامي أن 400 ألف من سكان غزة أصيبوا بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، فيما أصيب نحو 8 آلاف شخص بعدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع تلك الأعداد بشكل ملحوظ.

الشتاء يفاقم المعاناة

وأكد الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، أن "فصل الشتاء يفاقم معاناة طواقم الدفاع المدني خصوصًا فيما يتعلق بانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، كما إنه يضاعف خطر الجثث المتحللة تحت ركام البيوت المهدمة وبالشوارع".

وأشار "بصل" في حديث لـ"إرم نيوز" إلى أن "هناك صعوبة في انتشال الجثامين خاصة في مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي بمناطق الرشيد والساحل والكرامة"، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من الجثامين تحللت بفعل مياه الأمطار وفصل الشتاء.

وأضاف: "ليس لدينا أي تنسيق مع الجيش الإسرائيلي لانتشال الجثامين من الشوارع، ونفتقر للمعدات التي تمكننا من انتشال مَن هم تحت الأنقاض"، مبينًا أن ذلك ينذر بكارثة كبيرة على قطاع غزة.