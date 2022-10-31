إصابة 6 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في كركوك



انفجرت عبوة ناسفة، الأحد، في محافظة كركوك مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجراح متفاوتة.

وقالت مصادر أمنية عراقية، ووسائل إعلام محلية، إن عبوة ناسفة انفجرت قرب مقبرة في منطقة المصلى، بمحافظة كركوك، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجراح، بينهم أطفال.

وبحسب تلك المصادر، فإن ملابسات الانفجار لم تعرف بعد، فيما وصلت قوات أمنية إلى موقع الحادث، ونقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، كما فتحت تحقيقًا في الواقعة.

وتشهد أغلب محافظات العراق هدوءًا نسبيًا منذ عدة أعوام، بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش، لكنها تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية، مثل تفجيرات بعبوات ناسفة، أو استهداف للقوات الأمنية والمدنيين.

وشهدت العاصمة بغداد، السبت، تفجيرًا "غامضًا" تسبب به صهريج للوقود في منطقة البنوك، شرق العاصمة بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصًا.