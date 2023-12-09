بعد "الفيتو الأمريكي" والدعم المطلق لإسرائيل.. هل "حل الدولتين" أمر ممكن؟
قال محللون سياسيون لـ"إرم نيوز"، إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإفشال مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة"، أنهى أي فرصة لحماية الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة.
وصوتت 13 دولة من الـ15 الأعضاء في المجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات، مقابل معارضة أمريكا وامتناع بريطانيا عن التصويت.
ازدواجية المعايير
وقال المحلل السياسي والصحفي الفلسطيني، محمد اللحام، إن "الفيتو الأمريكي أكد المؤكد، بأن أمريكا هي من تدير الحرب وإسرائيل أداة وظيفية"، واعتبر أن هذا "القرار لم يرفع في وجه الفلسطينيين فقط، وإنما في وجه الضمير الإنساني العالمي"، كما يؤكد "الفيتو تورط الولايات المتحدة في دماء الشعب الفلسطيني".
وعبّر اللحام عن "استغرابه من عدم تفعيل فقرة في ميثاق الأمم المتحدة، تمنع أطراف القضية من التصويت باعتبار أن الولايات المتحدة شريكة إلى جانب إسرائيل".
ورغم أن اللحام لم يجزم بأن "الفيتو" بدد آمال تحقيق السلام في المستقبل، لكنه اعتبر أن "القرار يكشف أكاذيب يحاول وزير الخارجية الأمريكية تسويقها في المنطقة على أن موقف بلاده محايد تجاه الحرب" وقال إن "بلينكن يتحدث في المنطقة عن حل الدولتين والقضايا الإنسانية، لكن موقف بلاده على أرض الواقع يتقدم على الموقف الإسرائيلي".
وتابع "بعد سقوط نحو 22 ألف شهيد في غزة (بالإضافة للمفقودين تحت الركام) يستبعد بلينكن وجود تعمد إسرائيلي بقتل المدنيين"، لافتًا إلى أن "الإجراءات الأمريكية تدعم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".
وأشار المحلل السياسي إلى أن "الإستراتيجية الإسرائيلية قائمة منذ بدء الحرب على نزع الإنسانية عن الشعب الفلسطيني وتبرير قتله من خلال إسقاط صفة داعش والحيوانات"، مستهجناً "حديث نتنياهو الأخير، الذي طالب فيه بتطبيق ما فرض على ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية على الفلسطينيين".
قرار مؤسف
لكن المحلل السياسي والإستراتيجي الأردني، عامر السبايلة، يرى أنه لا يمكن ربط "الفيتو" بعملية السلام، وقال إن "القرار مرتبط بغزة والولايات المتحدة تريد أن تسوق للانتقال لحل الدولتين بعد الحرب".
وأشار السبايلة إلى أن "الفكرة الأساسية هي أن واشنطن تعتبر أن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة كأن الحرب لم تبدأ؛ لأن مبدأ تأمين إسرائيل بالنسبة لها (الولايات المتحدة) لم ينتهِ ولن يتم، وبالتالي وقف إطلاق النار يعيد القضية إلى النقطة صفر".
من جانبه، يقول أستاذ العلوم السياسية الأردني، حسن الخالدي، إن "إفشال واشنطن لمشروع القرار أمر متوقع في ظل تحالفها مع إسرائيل وبالتالي من الطبيعي أن تدعم مصالح الدولة العبرية".
ووصف الخالدي ما حدث بأنه "مؤسف جداً"، بعد أن بذلت الدول الأعضاء مجهوداً في صياغة مشروع قرار ليكون مقبولًا وينهي الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة لن تضغط على إسرائيل لوقف الحرب، مثلما لم تضغط عليها على مدار 75 عامًا لتحقيق السلام والتوقف عن الاستيطان".
وقال إن "المطلوب في المرحلة المقبلة هو الضغط على الولايات المتحدة لوقف المأساة الإنسانية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة"، لافتًا إلى أن "الدعم الأمريكي جعل إسرائيل دولة تهدد السلم العالمي من خلال هجومها على كل من يعارضها، كما حدث مع الأمين العام للأمم المتحدة".
ويرزح قطاع غزة تحت وطأة حرب مدمرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) خلفت حتى الآن أكثر من 60 ألف ضحية بين قتيل وجريح، بالإضافة لأزمة إنسانية شديدة، ودمار هائل ترك مئات الآلاف دون مأوى.
وبدأت إسرائيل الحرب رداً على هجوم شنته حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة، وخلف 1200 قتيل واحتجاز نحو 240 شخصًا، بحسب الدولة العبرية.