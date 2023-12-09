بعد "الفيتو الأمريكي" والدعم المطلق لإسرائيل.. هل "حل الدولتين" أمر ممكن؟

قال محللون سياسيون لـ"إرم نيوز"، إن استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" لإفشال مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في غزة"، أنهى أي فرصة لحماية الشعب الفلسطيني خصوصًا في قطاع غزة.

وصوتت 13 دولة من الـ15 الأعضاء في المجلس الأمن الدولي، لصالح مشروع القرار الذي طرحته دولة الإمارات، مقابل معارضة أمريكا وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ازدواجية المعايير

وقال المحلل السياسي والصحفي الفلسطيني، محمد اللحام، إن "الفيتو الأمريكي أكد المؤكد، بأن أمريكا هي من تدير الحرب وإسرائيل أداة وظيفية"، واعتبر أن هذا "القرار لم يرفع في وجه الفلسطينيين فقط، وإنما في وجه الضمير الإنساني العالمي"، كما يؤكد "الفيتو تورط الولايات المتحدة في دماء الشعب الفلسطيني".

وعبّر اللحام عن "استغرابه من عدم تفعيل فقرة في ميثاق الأمم المتحدة، تمنع أطراف القضية من التصويت باعتبار أن الولايات المتحدة شريكة إلى جانب إسرائيل".

ورغم أن اللحام لم يجزم بأن "الفيتو" بدد آمال تحقيق السلام في المستقبل، لكنه اعتبر أن "القرار يكشف أكاذيب يحاول وزير الخارجية الأمريكية تسويقها في المنطقة على أن موقف بلاده محايد تجاه الحرب" وقال إن "بلينكن يتحدث في المنطقة عن حل الدولتين والقضايا الإنسانية، لكن موقف بلاده على أرض الواقع يتقدم على الموقف الإسرائيلي".