ميليشيا الحوثي تعلن إسقاط مسيّرة أمريكية فوق محافظة البيضاء

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن في بيان بثه التلفزيون، اليوم الثلاثاء، إن الميليشيا أسقطت طائرة أمريكية مسيّرة من طراز إم.كيو-9 فوق محافظة البيضاء، جنوبي البلاد، وفقًا لما نقلت رويترز.

الجمعة الماضي، أعلنت الميليشيا أيضًا أنها أسقطت فوق محافظة مأرب بجنوب شرق اليمن، مسيّرة من الطراز ذاته، مساء الخميس وفقَا لما ذكر المتحدث العسكري باسم الميليشيا في بيان.

وتسببت هجمات ميليشيا الحوثي المستمرة منذ أشهر في البحر الأحمر، في اضطراب حركة الشحن العالمية، وأجبرت شركات على تحويل مسار سفنها لتدور حول جنوب القارة الأفريقية في رحلات أطول وأعلى تكلفة.

وتنفذ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف لميليشيا الحوثي ردًّا على تلك الهجمات.