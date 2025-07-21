المرصد السوري: 9 إصابات في هجمات بمسيّرات شمال السويداء

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 9 أشخاص أصيبوا، اليوم الاثنين، في مدينة شهبا شمالي محافظة السويداء؛ إثر هجمات بطائرات مسيّرة حرارية.

ووفق المرصد، فإن مصدر الهجوم مجموعات مسلّحة تقاتل تحت مسمى "عشائر البدو"، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق.

وأشار إلى أن هذه الهجمات تتزامن مع محاولات متكررة من قبل مجموعات العشائر والأمن العام لخرق الاتفاق المبرم، في ظل استمرار انقطاع الاتصالات بشكل شبه تام داخل المدينة، ما يزيد حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا، صباح اليوم الاثنين، خروقات محدودة في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة، بالتوازي مع هدوء حذر يسود باقي المناطق.

جاء ذلك بعد ليلة من المحادثات المكثفة التي أفضت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين ممثلين عن الحكومة السورية المؤقتة، والجانب الأمريكي، وإسرائيل، في ظل استمرار انسحاب مسلحي العشائر من أطراف المحافظة، وفق المرصد.

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وينص الاتفاق على إطلاق سراح متبادل للأسرى، إذ بادر الجانب الدرزي بالإفراج عن نحو 1300 أسير من أبناء العشائر، كبادرة حسن نية، من دون الحصول على مقابل فوري.

كما ينص الاتفاق على إطلاق سراح باقي أسرى العشائر البدو، إلى جانب عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية خلال 48 ساعة، مقابل إفراج الطرف الآخر عن 110 أسرى دروز محتجزين لديه.