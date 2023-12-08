تواصل الاشتباكات في جنوب لبنان.. و"حزب الله" ينعى مقاتلين
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، تعرض مواقع له لاستهداف من قبل الجيش الإسرائيلي، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وسط استمرار التوتر في جنوب لبنان.
وقال الجيش اللبناني إن مركزه الاستشفائي في بلدة عين، وموقع آخر قرب بلدة رميش تعرضا لقصف إسرائيلي بقذائف الفوسفور.
وتواصلت الاشتباكات بين ميليشيا حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي الذي قصف عددًا من "القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعات الغربية والوسطى والشرقية".
وقالت مصادر إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين في البستان وراشيا، في وقت نعت فيه ميليشيات حزب الله أربعة من عناصرها، وهاجمت سبعة مواقع إسرائيلية.
واستهدفت الميليشيا، مواقع في منطقة بركة ريشا الإسرائيلي في القطاع الغربي، إضافة لمواقع أخرى في مناطق عامر، ومسكافعام، والراهب، والرادار، ورويسات العلم، وثكنة ميتات، وموقع العباد.
وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض جسم جوي "مشبوه" أطلق من لبنان باتجاه الجليل الأعلى، كما أعلن عن اعتراض صاروخين من لبنان على أهداف في الجليل الغربي، فيما دوت صفارات الإنذار في المستوطنات الشمالية.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر تشرين الأول الماضي، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله اللبناني، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.