الصحة العالمية: يجري التخطيط لإجلاء المرضى من 3 مستشفيات في غزة

قال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة مستشفيات في قطاع غزة المحاصر طلبت المساعدة في إجلاء المرضى، مضيفا أنه يجري التخطيط لتنفيذ الطلب.

وقال المتحدث كريستيان ليندماير، إن المستشفيات الثلاثة هي مستشفى الشفاء الذي تم إنقاذ مجموعة من الأطفال منه، والمستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي. معتبرا أن هذه الخطوة هي الملاذ الأخير، بعد كل الذي حل بالقطاع الصحي في غزة المحاصرة.

وأوضح في مؤتمر صحفي بجنيف "إنه (ما يحدث) يحرم جميع سكان شمال (القطاع) من سبل الحصول على (الرعاية) الصحية".