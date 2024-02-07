هل يكبح الحراك الدبلوماسي الفرنسي تمدد الحرب في لبنان؟

تتجدد المساعي الدولية تجاه لبنان، لتطبيق القرار الدولي 1701، وتراجع ميليشيا حزب الله ثمانية إلى عشرة كيلومترات شمالي نهر الليطاني في الجنوب اللبناني، بعد قيام وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بزيارة بيروت خلال جولة على دول عربية وإسرائيل، لاحتواء التصعيد بين الميليشيا وإسرائيل.

وزار سيجورنيه بيروت، الثلاثاء، خلال جولة على دول عربية وإسرائيل، وأجرى خلال الزيارة لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، وقائد الجيش جوزف عون.

وكشف مصدر خاص لـ "إرم نيوز" أن "هذه الزيارة لم تنتج أي حل للحدود الإسرائيلية - اللبنانية، والطرف اللبناني أرجأ البحث الدبلوماسي في هذا الإطار إلى ما بعد انتهاء حرب غزة".

وفي هذا السياق، أفصح الكاتب السياسي رامي نعيم عن معلومات يمتلكها تقول، إن "وزير خارجية فرنسا أخذ من الرئيس بري موافقة ميليشيا حزب الله على الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني. ويجري البحث بمخرج مناسب لعدم ظهور انكسار حزب الله أمام قاعدته الشعبية، وبالتالي، فإن إسرائيل لن تقوم بأي حملة عسكرية على لبنان".