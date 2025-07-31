ألمانيا: الحل التفاوضي أجدى للاعتراف بدولة فلسطينية

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الخميس، إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن. وحذّر من أن برلين سترد باتخاذ "خطوات أحادية".

وأضاف الوزير في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته، اليوم الخميس، إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية: "حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة".

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"إسرائيل تزداد عزلة"

كما أشار الوزير الألماني إلى أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد الوزير يوهان فاديفول في البيان أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يُظهر أن "إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية".