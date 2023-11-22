باريس تدعو لفرض عقوبات أوروبية على مسؤولين في حماس‎

قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون أوروبا لورانس بون، الأربعاء، إنّ فرنسا تدعو إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حركة حماس الفلسطينية.

وأضافت بون، على هامش اجتماع وزراء خارجية دول "يوروميد 9" الذي يجمع تسع دول من جنوب الاتحاد الأوروبي، أنّ باريس "تدفع باتجاه عقوبات على المستوى الأوروبي ضدّ مسؤولين كبار في حماس، بشكل فردي، لأنّه في الوقت الحالي، الاتحاد الأوروبي يدين المنظمة ككل فقط".

وأردفت أنّ "الفكرة ستتمحور حول استهداف أفراد معيّنين، دون تحديد عدد أو هويات الأشخاص الذين من المحتمل أن تطاولهم هذه العقوبات المالية بشكل رئيسي، التي قد تأخذ شكل تجميدٍ للأصول".

وتابعت أنّ فرنسا "ترغب في أن يخضع أشخاصٌ على صلة بحماس أو بحزب الله اللبناني، حليفها الموالي لإيران، لنوع العقوبات ذاته الذي يطال أفراداً في إيران؛ بسبب دورهم في الحرب بأوكرانيا".