كاتس: سنهاجم القوات السورية حتى تنسحب من السويداء

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات النظام السوري حتى انسحابها من السويداء.

وقال إن الجيش الإسرائيلي "سيرفع قريبًا مستوى الردود ضد النظام السوري إذا لم يتم استيعاب الرسالة"، بحسب "رويترز".

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وذكر كاتس، الأربعاء، أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قواتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

وشدد بالقول: "كما أوضحنا وحذرنا سابقًا، إسرائيل لن تتخلى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قررناها".

وفجر اليوم الأربعاء، أفادت مصادر سورية بأن مناطق واسعة تعرضت لقصف عنيف من مقاتلات حربية إسرائيلية نفّذت غارات على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

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يأتي ذلك في ظل أنباء عن سيطرة الطيران الإسرائيلي جويًا بشكل كامل على السويداء ودرعا، وسط غارات كثيفة على مواقع الجيش السوري.

وتحدثت هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام عبرية أخرى عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجوم على مدينة السويداء السورية.

وتناقلت تقارير صحفية أنباء عن مقتل العشرات من العناصر الأمنية التابعة للحكومة السورية جرّاء الغارات الإسرائيلية التي استهدفتهم.