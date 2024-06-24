للمرة الأولى.. استهداف سفينة قبالة سواحل المهرة اليمنية

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار على مقربة منها، وذلك على بعد 246 ميلًا بحريًّا جنوب شرقي ميناء "نشطون" في محافظة المهرة شرقي اليمن.

ووفقًا لـ"رويترز"، ذكرت الهيئة أنها تلقت ما يفيد بأن طاقم السفينة بخير، وأن السفينة في الطريق إلى الميناء التالي.

وبحسب "الأناضول"، فإن الهيئة لم تذكر العلم الذي ترفعه السفينة والجهة المالكة لها، مشيرة إلى أنه يتم التحقق في الحادثة، ونصحت السفن بتوخي الحذر أثناء العبور من المنطقة.

وتقع المهرة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وهي آخر محافظة يمنية من جهة الشرق ومحاذية لسلطنة عمان، ولم تنخرط في حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.

وحتى ساعة إعداد هذا الخبر، لم تتبن ميليشيا الحوثي المسؤولية عن الهجوم، فيما أشارت مصادر إلى أن هذا الاستهداف يمثل أبعد مدى وصل إليه هجوم سابق في خليج عدن.