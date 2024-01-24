البحرية الأمريكية تعترض صواريخ حوثية في البحر الأحمر

من جهتها، أعلنت ميليشيا الحوثي أنها استهدفت عدداً من السفن الحربية الأمريكية بصواريخ باليستية في خليج عدن ومضيق باب المندب، أثناء حمايتها سفينتين تجاريتين أمريكيتين.

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إنه تم "تم الاشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن، وباب المندب أثناء قيام تلك السفن بتقديم الحماية لسفينتين تجاريتين أمريكيتين".

وكانت شركة الشحن الدنمركية "ميرسك" قد أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، أن انفجارات قرب مضيق باب المندب أجبرت سفينتين تشغلهما وحدتها الأمريكية وتحملان إمدادات للجيش الأمريكي على العودة أدراجهما حينما كانتا تعبران المضيق صوب الشمال وسط حراسة البحرية الأمريكية".

وقالت "ميرسك" في بيان: "أبلغت السفينتان عن رؤية انفجارات قريبة واعترضت البحرية الأمريكية المصاحبة لهما عدة مقذوفات أيضاً"، مضيفة أنها ستعلق عبور السفن التابعة لوحدتها الأمريكية من البحر الأحمر.

وتشغل الوحدة الأمريكية "يرسك لاين ليمتد" السفينتين، وتنقل الوحدة شحنات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئات حكومية أخرى.

وقالت "ميرسك" إن السفينتين مدرجتان في برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي مع الحكومة الأمريكية الذي يوفر حماية البحرية الأمريكية خلال العبور بالمضيق.

وتدير وزارة الدفاع برنامج الأمن البحري والجسر البحري الطوعي لنقل القوات والإمدادات والعتاد خلال أوقات الحرب أو حالات الطوارئ الوطنية.

وذكرت" ميرسك" أن السفينتين لم تتعرضا لأضرار ولم يُصب طاقمهما بأذى وأن البحرية الأمريكية رافقتهما خلال عودتهما إلى خليج عدن.

وقالت "ميرسك" في الخامس من يناير/ كانون الثاني إنها ستحوّل مسار سفن الحاويات التابعة لها عن البحر الأحمر في المستقبل القريب، مضيفة أن سفن "ميرسك لاين ليمتد" كانت مستثناة حتى يوم الأربعاء، لكن ذلك لن يستمر.

وأضافت: "عقب تصاعد المخاطر، ستعلق ميرسك لاين ليمتد العبور من المنطقة حتى إشعار آخر".