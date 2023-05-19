العراق.. مشروع قانون الموازنة "التاريخية" مازال يراوح مكانه

رغم مصادقة مجلس الوزراء العراقي في منتصف مارس/آذار الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، إلا أنه لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن، وسط تجاذبات بين الأطراف السياسية.

وفي أحدث تطور في هذا الخصوص، رجحت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، إنجاز مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد بالكامل الأسبوع المقبل، وإرسالها إلى رئاسة البرلمان وعرضها للتصويت.