يقودها الحوثيون.. موجة اختطاف جديدة لموظفين أممين في اليمن

قادت ميليشيا الحوثي في اليمن، اليوم الثلاثاء، موجة جديدة من الاعتقالات والاختطافات بحق موظفين يعملون في منظمات أممية ومحلية، بينهم موظفون من جنسيات أجنبية، يتواجدون في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

ووصل إجمالي عدد المختطفين من الموظفين الحقوقيين والعاملين الإنسانيين خلال هذا الأسبوع إلى نحو 15 شخصًا، منهم 13 من موظفي برنامج الأغذية العالمي.

وكشف المدير التنفيذي للمرصد اليمني للألغام فارس الحميري، عن احتجاز ميليشيا الحوثيين، منذ الأحد الماضي، نائب ممثل "اليونيسف" في اليمن السيدة لونا شكري، أردنية الجنسية، مخضعين إيّاها لتحقيقات مُكثفة، حيث أُجريَ التحقيق معها أكثر من مرة.

أخبار ذات علاقة باريس تطالب بالإفراج عن الموظفين الأمميين المعتقلين في اليمن

حملة تعسفية

وطالب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، ميليشيا الحوثيين، خلال لقاء أجراه اليوم الثلاثاء مع القيادي الحوثي محمد عبدالسلام، في العاصمة العُمانية مسقط، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.

وشدّد غروندبرغ، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، على ضرورة إيقاف الحوثيين لهذه الحملة التي وصفها بـ"التعسفية"، مُشيرًا إلى أن "مثل هذه الممارسات تُعرّض قدرة الأمم المتحدة للعمل في اليمن لخطر جسيم"، مضيفًا: "كما تعرّض الموظفون المدنيين لمخاطر متعددة".

وأثارت موجة الاعتقالات والاقتحامات الحوثية بحق الموظفين الأممين والمقار الأممية، التي قادتها منذ الهجوم الإسرائيلي الأخير الخميس الماضي، إدانات يمنية ودولية واسعة.

وعبّرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين، مشيرةً إلى أن "هذه الانتهاكات الجسيمة، والتي شهدت فيها اقتحامات للمقار الأممية، تُمثل نهجًا خطيرًا في التنكيل بالعاملين الإنسانيين، وتحويلهم إلى رهائن وأدوات ابتزاز".

وذكر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، معمر الإرياني، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، أن حملة الاعتقالات الحوثية "شملت موظفين أجانب إلى جانب الموظفين اليمنيين، بينهم نائب المدير القطري والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي Bey Thapa".

واستهدفت حملة الاعتقالات، بحسب الإرياني، "موظفين ميدانيين، إلى جانب خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن، وكذلك موظفين سابقين".

انتهاك صارخ

من جهته، أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن بالغ قلقه إزاء الحملة الحوثية "التعسفية"، معتبرًا إيّاها "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات والمواثيق الأممية ذات الصلة".

وجدد المجلس الانتقالي، في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، دعوته للمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بنقل مقارها إلى العاصمة المؤقتة عدن، متعهدًا لهم في الوقت نفسه "بضمان توفير كافة التسهيلات الممكنة، لتمكينها من مواصلة أعمالها الإنسانية والإغاثية بكل حرية وأمان، وبما يخدم المواطنين في عموم المحافظات".