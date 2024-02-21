مقتل امرأة وطفلة إثر قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في لبنان، أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً على جنوبي البلاد أدى إلى مقتل امرأة وطفلة، وذلك بعد أيام من تعهد ميليشيا حزب الله بأن تدفع إسرائيل ثمن مقتل مدنيين في الصراع عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وأوضحت الوكالة عن مصدر أمني وآخر طبي، أن المرأة والطفلة قُتلتا في هجوم صاروخي في قرية مجدل زون التي تبعد نحو ستة كيلومترات عن الحدود.

وتتبادل ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل إطلاق النار منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل، في حملة تقول الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران إنها تهدف إلى دعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، إن الجيش الإسرائيلي هاجم "مبنى عسكريًّا" في قرية يارون، وإن الطائرات الحربية الإسرائيلية هاجمت ثلاثة مقرات قيادة عملياتية تابعة للميليشيا في جنوب لبنان.