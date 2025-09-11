logo
أدرعي يزعم أنه دخل لبنان.. والحكومة تدين (صور)

الصورة التي نشرها أدرعيالمصدر: منصة "إكس"
أدان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الخميس، بـ"أشد العبارات" الجولة التي قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه قام بها داخل الأراضي اللبنانية، ووصفها بأنها "استفزازية".

وقال سلام في بيان: "بأشد العبارات، أدين الجولة الاستفزازية التي قام بها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية المحتلة قرب بلدة الخيام (قضاء مرجعيون)".

وأضاف أن "هذا السلوك العدواني يؤكد مجددا إصرار  إسرائيل على تقويض الاستقرار في الجنوب، في وقت التزم فيه لبنان بتطبيق القرارات الدولية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها عبر قواتها المسلحة".

وجدد "مطالبته المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها، ووقف انتهاكاتها البرية والبحرية والجوية، وفق ما التزمت به في إعلان وقف العمليات العدائية لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وكان أدرعي نشر عبر حسابه في منصة إكس صوراً له قال إنها خلال جولة أجراها في جنوبي لبنان "وتحديدًا داخل أحد المواقع الدفاعية الأمامية أمام قرية الخيام".

وأضاف أنه تحدث مع القادة والجنود عن الواقع الأمني على الحدود الشمالية والتغيير الذي حصل ومفهوم العمل الاستراتيجي الذي تنتهجه إسرائيل.

