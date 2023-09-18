فريق إنقاذ روسي ينتشل جثث 5 من ضحايا الإعصار "دانيال" في ليبيا
أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأنه تم انتشال جثث خمس ضحايا من تحت الأنقاض على طول الخط الساحلي الليبي بعد الفيضانات المدمرة التي ضربت البلاد.
وجاء في بيان الوزارة "تم أمس فحص مساحة تزيد على 3 كيلومترات مربعة وعشرة كيلومترات من الشريط الساحلي، وانتشال جثث خمس ضحايا من تحت الأنقاض، وفحص 75 مبنى للبحث عن أحياء تحت الأنقاض".
ونشرت الوزارة مقطع فيديو يظهر عمل طواقمها في المناطق الليبية التي تضررت جراء الفيضانات.
ومن المخطط اليوم بحسب الوزارة مواصلة عمليات البحث والإنقاذ، باستخدام فرق الغوص وتقديم المساعدة الطبية للسكان المتضررين.