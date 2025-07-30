واشنطن ترفع مكافأة القبض على سعد العولقي زعيم "القاعدة"

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن زيادة قيمة المكافأة المالية المعروضة مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على سعد بن عاطف العولقي.

وتتهم الولايات المتحدة العولقي بتزعم تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" ويقيم في اليمن، لافتة إلى أن المكافأة وصلت إلى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت 6 ملايين منذ نوفمبر 2022.

وجاء في بيان عبر موقع "برنامج مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية: "إذا كان لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمتواجد في اليمن، فأرسلها إلينا".

وأضاف بيان المؤسسة الأمريكية: "قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن".

وقال البيان إن العولقي والمعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدداً من الرعايا الأمريكيين والغربيين في اليمن.

وأشار البيان إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أمريكياً "منظمة إرهابية".