"حماس" تبث مقطع فيديو لأسير إسرائيلي محتجز لديها

عرضت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي لديها، في محاولة للضغط على المسؤولين السياسيين والأمنيين في إسرائيل، بعد تسلم رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد هرتسي هاليفي، مهامه خلفاً لأفيف كوخافي.

وظهر الأسير الإسرائيلي أفرها منغستو، في رسالة مصورة بثها الجناح المسلح لحركة "حماس"، وهو يطالب بالعمل من أجل الإفراج عنه.

وقال الأسير الإسرائيلي في المقطع المصور: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم، أين دولة وشعب إسرائيل من مصيرنا؟".

وتضمن الفيديو الذي بثه الجناح المسلح لـ"حماس"، تصريحات لكوخافي قالها في وقت سابق، وتحدث فيها عن الفشل في إنهاء ملف الإسرائيليين الأسرى لدى حماس.