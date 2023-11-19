مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": إسرائيل تفرض إجراءات غير مسبوقة بحق الأسرى

أكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، حسن عبد ربه، أن إسرائيل فرضت إجراءات مشددة وقاسية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، مشيراً إلى أن ذلك شمل تقليص الوجبات وإجراء عمليات تفتيش مشددة، بالإضافة إلى عزلهم وضربهم بشكل مبرح وشديد.

وقال عبد ربه في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "السلطات الإسرائيلية تمنع الزيارات بشكل كامل عن الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك زيارات المحامين"، لافتاً إلى أن بعضهم أصيبوا بكدمات وكسور وأوضاعهم سيئة للغاية.

وبين أن "الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى متواصلة وإسرائيل تستغل الحرب في غزة من أجل التغطية على جرائمها بحقهم"، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تسببت بوفاة 6 أسرى، اثنين منهم من عمال قطاع غزة، في حين أن العدد مرشح للزيادة.

ووفق المسؤول الفلسطيني فإن "الإجراءات التعسفية الجديدة بحق الأسرى تشمل الإهمال الطبي ومنع العلاج ورفض نقل أي أسير مريض أو مصاب إلى المستشفى"، مؤكدا أن "الظروف السابقة على مدار تاريخ الحركة الأسيرة أخف وطأة مما يحدث الآن".