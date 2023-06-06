العراق .. الخلافات السياسية تعيق إعادة الإعمار وعودة النازحين إلى سنجار

ما زالت عملية إعادة إعمار مدينة سنجار في محافظة نينوى شمال العراق التي تضررت إثر العمليات العسكرية لتحرير المنطقة من تنظيم داعش المتشدد متوقفة؛ بسبب خلافات سياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.

وخصصت حكومة محمد شياع السوداني 34.2 مليون دولار أمريكي، في نيسان /أبريل الماضي، لإعادة إعمار البنية التحتية المتهالكة والخدمات الأساسية المتردية.

وبحسب تقرير نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، تسبب الخلاف بشأن إعادة إعمار سنجار بإعاقة عودة آلاف النازحين، أغلبهم من الأقلية اليزيدية في العراق.

وقالت الباحثة بالشأن العراقي في المنظمة سارة صنبر، إن الخلافات السياسية بين القوى العراقية تسببت في عدم استخدام المخصصات المالية من الحكومة الاتحادية لإعادة البنية التحتية والكهرباء والمياه وتأمين الرعاية الصحية لسكان سنجار.