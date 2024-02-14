4 قتلى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
قال مصدران أمنيان لرويترز إن امرأة وطفلين قتلوا اليوم الأربعاء، في ضربات إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل سلسلة من الضربات على البلاد.
وأضاف المصدران أن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الضربات.
وذكرت صحيفة "النهار" أن سيدة سورية وطفلها، ونجل زوجها، قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة الصوانة، في حين أسفر قصف آخر عن سقوط قتيل وجرح 15 آخرين في بلدة عدشيت.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوطنية للإعلام) إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات دمرت مبنى على طريق عدشيت - القصيبة.
وذكرت أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المنطقة، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت منطقة بصليا على أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح.
في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن طائراته الحربية شنت موجة واسعة من الغارات داخل لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إنه رصد عدة قذائف من لبنان نحو مناطق نطوعا ومنارا ونحو قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل حيث هاجم الجيش مصادر النيران.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن إسرائيلية قتلت وأصيب سبعة آخرون، ثلاثة منهم بجروح متوسطة، بسقوط صاروخ أطلق من لبنان على مدينة صفد.
وفي أسوأ تصعيد على الحدود منذ 2006، تشتبك ميليشيا حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، مع الجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، على خلفية الحرب على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.