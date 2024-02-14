4 قتلى في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

قال مصدران أمنيان لرويترز إن امرأة وطفلين قتلوا اليوم الأربعاء، في ضربات إسرائيلية على قرية في جنوب لبنان، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل سلسلة من الضربات على البلاد.

وأضاف المصدران أن سبعة أشخاص آخرين على الأقل أصيبوا في الضربات.

وذكرت صحيفة "النهار" أن سيدة سورية وطفلها، ونجل زوجها، قتلوا بغارة إسرائيلية على بلدة الصوانة، في حين أسفر قصف آخر عن سقوط قتيل وجرح 15 آخرين في بلدة عدشيت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوطنية للإعلام) إن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات دمرت مبنى على طريق عدشيت - القصيبة.

وذكرت أن طواقم الإسعاف توجهت إلى المنطقة، بالتزامن مع غارات أخرى استهدفت منطقة بصليا على أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح.