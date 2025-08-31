الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"ردّ قاس" على اغتيال الرهوي

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن ما أسماها المقاومة الإسلامية في المنطقة ومليشيات الحوثي في اليمن ستوجه ردًا قاسيًا على إسرائيل بعد اغتيال رئيس وزراء المليشيا وعدد من الوزراء في غارة على صنعاء الخميس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن الحرس قوله إن اغتيال أحمد غالب ناصر الرهوي، رئيس وزراء حكومة الحوثيين وعدد من الوزراء هو "جريمة حرب صريحة ضد الإنسانية".

وأكد الحوثيون أمس السبت، مقتل الرهوي رئيس الوزراء في الحكومة المشكلة من قبلهم مع عدد من الوزراء في الغارات الإسرائيلية على صنعاء يوم الخميس الماضي.

وبحسب بيان صادر عن المليشيا، فإنه تم استهداف الرهوي وعدد من الوزراء "في أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة".

ويعدّ أحمد غالب الرهوي اليافعي، أحد السياسيين اليمنيين البارزين، وكان ينتمي لحزب "المؤتمر الشعبي العام" - جناح صنعاء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه استهدف في غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء يوم الخميس الماضي، اجتماعًا لقيادات بارزة في ميليشيا الحوثي، بينهم رئيس الأركان ووزير الدفاع.

وأكد الجيش أن العملية نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فيما لا يزال بانتظار التحقق من نتائج الغارات.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن الغارات على العاصمة صنعاء كانت تهدف لاغتيال وزير الدفاع محمد العطافي ورئيس الأركان محمد عبد الكريم الجمري.

ونفذت المقاتلات الإسرائيلية غاراتها على أهداف في صنعاء بالتزامن مع كلمة لزعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي.