الجولة 11 خلال عام.. بلينكن يزور المنطقة لدفع مفاوضات التهدئة

توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني إلى الشرق الأوسط اليوم الاثنين، بهدف بدء مفاوضات جديدة لإنهاء الحرب على غزة ونزع فتيل الصراع في لبنان، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن سيناقش مع زعماء المنطقة أهمية إنهاء الحرب في غزة وكيف يمكن وضع خطة لما بعد الحرب في القطاع وكيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل و ميليشيا حزب الله.

ونفذت إسرائيل ضربات عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت اليوم الاثنين، إحداها قرب مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المستشفى الحكومي الرئيسي في العاصمة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 أشخاص قتلوا، بينهم طفل، وأصيب 24 آخرون.

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وتأتي جولة بلينكن في المنطقة في وقت تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية في قطاع غزة وضد ميليشيا "حزب الله" في لبنان، وهي الجولة الحادية عشرة له منذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وبدأت إسرائيل حملة برية في لبنان الشهر الماضي بعد اشتباكات استمرت عاما على الحدود مع حزب الله الذي أطلق صواريخ على إسرائيل دعما لحماس في غزة.

وأدت الحملة الإسرائيلية في لبنان إلى تهجير 1.2 مليون شخص. وتقول إسرائيل إن هدفها هو إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن منطقة الحدود حتى يتمكن عشرات الآلاف من الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم التي نزحوا منها خلال العام المنصرم بسبب إطلاق الجماعة اللبنانية النار عبر الحدود تضامنا مع الفلسطينيين.

وكان مقتل رئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار الأسبوع الماضي بعد عملية بحث دامت عاما انتصارا كبيرا لإسرائيل. لكن القادة الإسرائيليين يقولون إن الحرب يجب أن تستمر لحين القضاء على الحركة الفلسطينية لأنها تشكل تهديدا عسكريا وأمنيا لإسرائيل.