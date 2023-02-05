إسرائيل تعتقل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان

اعتقل الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية، خضر عدنان، بالإضافة إلى عدد آخر من الفلسطينيين.

ووفق تقارير محلية فلسطينية، فإن اعتقال عدنان، جاء بعد اقتحام منزله الواقع في بلدة "عرابة" جنوب جنين، في وقت مبكر من اليوم الأحد.