ماذا تفعل أسلحة أمريكا "السرية" في مستودعات إسرائيل؟

أعادت الحرب في قطاع غزة، تسليط الضوء على مخزون الأسلحة الأمريكية الموجود في مستودعات "سرية" تملكها واشنطن داخل إسرائيل، وهو أمر يوفر"غطاء من الرقابة" للبيت الأبيض أمام الكونغرس، كما يرى مسؤولون تحدثوا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن هذه الأسلحة التي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، تعد جزءًا من مخزون إواسع النطاق ولكنه لم يكن معروفًا من قبل، ويواجه الآن التدقيق مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب دعمها للقصف الإسرائيلي على غزة.

وأفاد التقرير أن هذه المخزونات من الأسلحة أقيمت لأول مرة، في ثمانينيات القرن الماضي، لتزويد القوات الأمريكية بالعتاد خلال أي صراعات مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع مرور الوقت، فقد سُمح لإسرائيل في "حالات معينة " بالسحب من إمدادات الأسلحة الأمريكية الموجودة داخل إسرائيل، بحسب الصحيفة.

وكشفت "الغارديان" أن إسرائيل تقوم بسحب الذخائر من مخزون الولايات المتحدة بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، فيما تبقى مسألة "الشفافية" محدودة فيما يتعلق بحجم عمليات سحب الأسلحة من الترسانة الأمريكية .

ونقلت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين المطلعين على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل قولهم إن هذا المخزون الأمريكي من الأسلحة سمح بنقل سريع للعتاد إلى الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن "ذلك يوفر غطاء من الرقابة العامة أو المسائلة من الكونغرس."

وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "رسميًا، هذه معدات أمريكية للاستخدام الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى، في حالة الطوارئ، فمن يستطيع أن يقول إننا لن نعطي (الإسرائيليين) مفاتيح هذه المستودعات؟"

وأشارت "الغارديان"، إلى أن إسرائيل أسقطت عشرات آلاف القنابل على قطاع غزة وكانت "صريحة" في مطالباتها بكميات كبيرة من الذخائر من قبل الولايات المتحدة وسط مخاوف واسعة النطاق من أن القصف كان "عشوائيًا" .

وشددت الصحيفة على أن واشنطن تواجه تساؤلات عديدة حول حجم ونوع وفئات الذخائر التي تقدمها لإسرائيل في حربها على غزة، خاصة تلك التي يتم توفيرها من خلال المخزونات السرية في إسرائيل .

وفي هذا السياق أثار مشرعون أمريكيون مخاوف بشأن مقترحات البيت الأبيض التي من شأنها تخفيف القواعد المتعلقة بتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة إلى إسرائيل من داخل مستودعات الأسلحة الأمريكية السرية، ومنح البنتاغون مرونة أكبر لإجراء تحويلات من الترسانة إلى الدولة العبرية، طبقًا للتقرير.