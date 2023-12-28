ماذا تفعل أسلحة أمريكا "السرية" في مستودعات إسرائيل؟
أعادت الحرب في قطاع غزة، تسليط الضوء على مخزون الأسلحة الأمريكية الموجود في مستودعات "سرية" تملكها واشنطن داخل إسرائيل، وهو أمر يوفر"غطاء من الرقابة" للبيت الأبيض أمام الكونغرس، كما يرى مسؤولون تحدثوا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.
وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن هذه الأسلحة التي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، تعد جزءًا من مخزون إواسع النطاق ولكنه لم يكن معروفًا من قبل، ويواجه الآن التدقيق مع تصاعد الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن بسبب دعمها للقصف الإسرائيلي على غزة.
وأفاد التقرير أن هذه المخزونات من الأسلحة أقيمت لأول مرة، في ثمانينيات القرن الماضي، لتزويد القوات الأمريكية بالعتاد خلال أي صراعات مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط.
ومع مرور الوقت، فقد سُمح لإسرائيل في "حالات معينة " بالسحب من إمدادات الأسلحة الأمريكية الموجودة داخل إسرائيل، بحسب الصحيفة.
وكشفت "الغارديان" أن إسرائيل تقوم بسحب الذخائر من مخزون الولايات المتحدة بكميات كبيرة لاستخدامها في حربها على غزة، فيما تبقى مسألة "الشفافية" محدودة فيما يتعلق بحجم عمليات سحب الأسلحة من الترسانة الأمريكية .
ونقلت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين المطلعين على المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل قولهم إن هذا المخزون الأمريكي من الأسلحة سمح بنقل سريع للعتاد إلى الجيش الإسرائيلي، معتبرين أن "ذلك يوفر غطاء من الرقابة العامة أو المسائلة من الكونغرس."
وقال مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "رسميًا، هذه معدات أمريكية للاستخدام الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى، في حالة الطوارئ، فمن يستطيع أن يقول إننا لن نعطي (الإسرائيليين) مفاتيح هذه المستودعات؟"
وأشارت "الغارديان"، إلى أن إسرائيل أسقطت عشرات آلاف القنابل على قطاع غزة وكانت "صريحة" في مطالباتها بكميات كبيرة من الذخائر من قبل الولايات المتحدة وسط مخاوف واسعة النطاق من أن القصف كان "عشوائيًا" .
وشددت الصحيفة على أن واشنطن تواجه تساؤلات عديدة حول حجم ونوع وفئات الذخائر التي تقدمها لإسرائيل في حربها على غزة، خاصة تلك التي يتم توفيرها من خلال المخزونات السرية في إسرائيل .
وفي هذا السياق أثار مشرعون أمريكيون مخاوف بشأن مقترحات البيت الأبيض التي من شأنها تخفيف القواعد المتعلقة بتقديم أنواع مختلفة من الأسلحة إلى إسرائيل من داخل مستودعات الأسلحة الأمريكية السرية، ومنح البنتاغون مرونة أكبر لإجراء تحويلات من الترسانة إلى الدولة العبرية، طبقًا للتقرير.
ونقلت "الغارديان" عن جوش بول، الذي استقال، مؤخرًا، من وزارة الخارجية الأمريكية احتجاجًا على استمرار مساعدة واشنطن المميتة لإسرائيل قوله: " إن هذه التغييرات المقترحة على المخزون الأمريكي كانت جزءًا من حملة إدارة بايدن لإيجاد طرق جديدة لتزويد تل أبيب بالسلاح."
وفرة من الذخائر
وتقول الصحيفة إنه لم يتم الكشف علنًا عن المحتويات الكاملة للمخزون الأمريكي المجهز مسبقًا والمعروف باسم مخزون احتياطي الحرب للحلفاء- إسرائيل (WRSA-I)، على الرغم من أن مسؤولين أمريكيين سابقين يقولون إن البنتاغون يزود الكونغرس بتحليل سنوي لما يتم الاحتفاظ به داخل مستودعات الأسلحة.
وبينما تحاط مثل هذه التقارير بالسرية، فقد ذكر مسؤول عسكري أمريكي سابق في مقال له أن مخزون الأسلحة في إسرائيل " مليء بما يسمى بالذخائر الغبية (تلك التي لا تحتوي على أنظمة توجيه متطورة) بما في ذلك الآلاف من القنابل الحديدية التي يتم إسقاطها من الطائرات وتعتمد على الجاذبية ".
وأشار التقرير إلى أنه تم تسليط الضوء على هذه الكميات العام 2020، حيث اشتكى مركز أبحاث مؤيد لإسرائيل، وهو المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، من أن هذه القنابل والأسلحة "عفا عليها الزمن" بسبب نقص القنابل الموجهة.
وبرغم ذلك، فقد اعتمدت إسرائيل بشكل كبير في قصفها الجوي على غزة على هذه الذخائر غير الموجهة، والتي يقول خبراء الأسلحة إنها تقوض مزاعم الجيش الإسرائيلي بأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وفقًا للصحيفة.
وذكرت "الغارديان" أن إسرائيل لم تنكر استخدامها للذخائر غير الموجهة، التي يمكن أن تشكل مخاطر كبيرة على المدنيين عند استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان، مشيرة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي شارك - بشكل متكرر- صورًا لاستخدام هذه القنابل على وسائل التواصل الاجتماعي في بداية الهجوم على قطاع غزة، خاصة قنابل من نوع " M117" الملحقة بطائراتها المقاتلة.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لم ترد على أسئلة الصحيفة بشأن نسبة هذه "الذخائر الغبية" في مستودعاتها داخل إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير سابق مطلع على مستودعات الأسلحة الأمريكية قوله إنه "عندما يتعلق الأمر بالذخائر جو-أرض سنقدم للإسرائيليين كل ما يحتاجون إليه"، على الرغم من أن الدولة العبرية لديها إمداداتها الخاصة المنتجة محليًا من الذخائر غير الموجهة.
ويقول التقرير إن الذخيرة التي توفرها الولايات المتحدة لإسرائيل تسمح لإسرائيل بتحويل مخزونها من القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه، مشيرة إلى أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل قد استخدمت في الغارات الجوية على مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.
وأفادت الصحيفة أنه تم الاحتفاظ بالذخائر غير الموجهة، المخصصة للحملة البرية الإسرائيلية في غزة، بكميات كبيرة داخل مخزون الأسلحة الأمريكي داخل إسرائيل .
ويقول مارك جارلاسكو، المحقق السابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة إن "القذائف عيار 155 ملم تعتبر خطيرة بشكل خاص حيث تطلق كل قذيفة ألفي شظية قاتلة، وتتدهور دقتها مع المسافة، مما يزيد من احتمال إصابة المدنيين والبنية التحتية المدنية بقذائف خاطئة".
وأظهرت صور من داخل قطاع غزة شظايا ذخيرة لقذائف مدفعية عيار 155 ملم تتم إزالتها من المباني في غزة، فيما لا يُعرف إن كانت هذه القذائف جاءت من الولايات المتحدة أم استخدمت من مخزونها داخل إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن سارة هاريسون، المحامية السابقة بوزارة الدفاع الأمريكية والتي تعمل، الآن، محللة في مجموعة الأزمات، قولها إنه "على الرغم من أن إسرائيل تحتفظ بالمخزون الأمريكي من الأسلحة وتدفع تكاليف تخزينه، إلا أن وصولها إلى المخزون ليس غير محدود،" مطالبة بوجود "سلطة قانونية لكل عملية نقل للمعدات لإسرائيل ."
وقال مسؤولون سابقون إن عمليات النقل من المخزون الأمريكي- داخل إسرائيل قد تختلف عن مبيعات الأسلحة العادية بين الولايات المتحدة ودولة أخرى، حيث يمكن سحب المعدات من المخزون مباشرة.
وقال جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية إن واشنطن "تقوم بتكوين قضية مبيعات عسكرية أجنبية بأثر رجعي، والتي قد تحتاج أو لا تحتاج إلى إخطار الكونغرس، اعتمادًا على ما أخذوه من كميات الأسلحة."
وأضاف: "لا توجد مراجعة لحقوق الإنسان، ولا توجد مراجعة للتوازن الإقليمي، ولا توجد مراجعة لسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي كانت ستتم عادة" مضيفًا: "في الأساس، خذ ما تستطيع وسنقوم بتسوية الأمر لاحقًا."
وأشارت الصحيفة إلى أن متحدثًا باسم وزارة الدفاع الأمريكية أقر بأن البنتاغون "يستخدم سلطات التمويل العسكري الأجنبي والمبيعات لتسريع تسليم المساعدة الأمنية، حيثما كان ذلك ممكنا"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "تستفيد من عدة سبل ومصادر لتقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، بما في ذلك المخزونات الموجودة داخل إسرائيل والولايات المتحدة".
وقال بريان فينوكين، المستشار القانوني السابق في وزارة الخارجية الأمريكية ، إن إسرائيل تتمتع بالعديد من الاستثناءات الحالية من الضمانات الإجرائية في شراكتها الدفاعية مع الولايات المتحدة، وحذّر من أن "أي طريق مختصر إضافي يساهم بتأجيج الصراع في الشرق الأوسط يجب أن يكون مثيرًا للقلق".
المصدر: صحيفة "الغارديان" البريطانية