رغم الهدنة والإجلاء.. معارك في محيط "مواقع استراتيجية" بالسودان

وبعد 11 يومًا من بدء المعارك التي خلفت أكثر من 459 قتيلًا وما يزيد على 4 آلاف جريح وفقًا للأمم المتحدة، قال بيرتيس إنه "لا يوجد مؤشر واضح حتى الآن على أن أيًّا من (طرفي النزاع) مستعد للتفاوض حقًّا".

واستهدف الجيش السوداني الثلاثاء بطائراته مواقع لقوات الدعم السريع في ضواحي الخرطوم، فردّت الأخيرة باستخدام أسلحة ثقيلة، وفق ما روى شهود لوكالة فرانس برس.

واستهدفت غارات جوية جديدة مساءً مركبات لقوات الدعم السريع في شمال الخرطوم حسب شهود آخرين.

وقالت قوات الدعم السريع بقيادة محمد دقلو إنها "سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومترًا شمالي الخرطوم حسب مقطع فيديو نشر الثلاثاء".

خطر بيولوجي "هائل"

وتحدث الجيش السوداني من جهته عبر "فيسبوك" عن تحرك كبير لقوات الدعم السريع نحو المصفاة من أجل الاستفادة من الهدنة والسيطرة عليها.

وتبادل الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو الملقّب بـ"حميدتي" الاتهامات بخرق وقف النار.

كما يسري منذ أيام عدة وقفٌ محلي لإطلاق النار في منطقة شمال دارفور الشاسعة (غرب) وفقًا للأمم المتحدة. وقد تعذر على الفور التأكد من تراجع حدة القتال العنيف الذي اندلع في إقليم دارفور الشاسع منذ بدء الأعمال العدائية في الـ15 من نيسان/أبريل.

وقال بيرتيس الثلاثاء إن "المعارك استؤنفت قرب الحدود التشاديّة، وإن هناك تقارير متزايدة ومقلقة عن تسلّح قبائل وانضمامها إلى القتال"، مضيفًا أنّ "اشتباكات بين مجموعات مختلفة" اندلعت أيضًا في منطقة النيل الأزرق على الحدود الجنوبيّة الشرقيّة مع إثيوبيا.