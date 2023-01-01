الجيش الأردني: إصابات جراء انفجار قنابل فسفورية قديمة

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، بأن انفجار القنابل الفسفورية وقع مساء يوم السبت، ونتيجة استنشاق مادة الفسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين، وحالتهم الصحية جيدة.

ووفق المصدر، فإن "إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والمتابعة".