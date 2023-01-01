الجيش الأردني: إصابات جراء انفجار قنابل فسفورية قديمة
كشفت القوات المسلحة الأردنية، يوم السبت، عن وقوع انفجار في عدد من القنابل الفسفورية أثناء التعامل مع متفجرات قديمة في أحد مواقع تدمير الذخائر، مما أسفر عن حريق وانبعاث دخان فسفوري كثيف.
وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الأردنية نقلا عن مصدر عسكري مسؤول، بأن انفجار القنابل الفسفورية وقع مساء يوم السبت، ونتيجة استنشاق مادة الفسفور من قبل المعنيين بالتفجير، أدى ذلك إلى إصابة عدد منهم بضيق التنفس وتم إسعافهم إلى مستشفى الأمير هاشم بن الحسين، وحالتهم الصحية جيدة.
ووفق المصدر، فإن "إحدى الحالات تعاني من حروق من الدرجة الثانية في اليدين والرجل اليسرى، وتم تحويلها إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج والمتابعة".
وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة بالمواطنين عدم تداول الإشاعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.