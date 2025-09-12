هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لبدء عملية اجتياح بري واسعة النطاق تستهدف مدينة غزة، في إطار عملياته العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وذكرت الهيئة أن قيادة الجيش استكملت خططها الميدانية، وأن الوحدات القتالية وضعت في حالة تأهب قصوى تمهيدًا للدخول البري.

وأضافت أن الخطوة تأتي بعد تكثيف الغارات الجوية والمدفعية على مناطق مختلفة في القطاع خلال الأيام الماضية، في محاولة لتهيئة الظروف الميدانية أمام القوات البرية.

وقال الجيش الإسرائيلي قبل أيام إنه سيتحرك "بقوة كبيرة" في مدينة غزة، حيث يعمد كثيرون من سكانها إلى الفرار سيرًا أو باستخدام دراجات هوائية أو عربات مكتظة، بعد إلقاء مناشير تحذّرهم بوجوب الإخلاء والتوجه إلى جنوب القطاع المدمّر بعد 23 شهرًا من الحرب.

وكثّف الجيش في الأسابيع الأخيرة عملياته العسكرية في غزة، كبرى مدن القطاع وأكثرها كثافة سكانية.

وفيما أشار الجيش إلى أنّه يسيطر على 40% من المدينة الواقعة في شمال القطاع، فقد أعلن أنّه يريد السيطرة عليها بالكامل من أجل "القضاء" على حماس وإطلاق سراح الرهائن الذين اختُطفوا أثناء هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبدأ الأسبوع الماضي توجيه إنذارات بإخلاء مبان عالية في المدينة، متهمًا حماس باستخدامها لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

وأسفر هجوم حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عن مقتل 1219 شخصًا، معظمهم من المدنيين.

وردت إسرائيل بشن عمليات عسكرية في قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 65 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقًا بها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال هناك 47 محتجزًا في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصًا خُطفوا في الهجوم.

وتسببت الحرب التي تقترب من إتمام عامها الثاني، بأزمة إنسانية كارثية في القطاع، وأعلنت الأمم المتحدة في أغسطس/ آب رسميًا المجاعة في غزة.