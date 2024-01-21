الجيش الإسرائيلي يكثف قصف محيط مستشفى الأمل في غزة

وأضاف أن "القصف تسبب بخسائر وأضرار جانبية في مرافق المستشفى"، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل سقوط ضحايا جراء القصف.

وأشار المتحدث باسم الجمعية إلى أن القصف تسبب بحالة من الخوف والهلع بين النازحين الموجودين في مرافق المستشفى.

وأوضح أن عدد أولئك يقدر بأكثر من 13 ألف نازح من العائلات التي خرجت من مدينة غزة وشمال القطاع، ولجؤوا إلى المستشفى طلباً للسلامة واعتقاداً بأن مقر الجمعية قد يكون آمناً.

وأشار إلى أن القصف المكثف وتنفيذ الأحزمة النارية التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها تؤثر على الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف في المستشفى وفي الجمعية، وتشكل عائقاً أمام استمرار تقديم الخدمات الإنسانية.

وقال إنه "منذ بدء الحرب على قطاع غزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف طواقم الهلال الأحمر العاملة في الميدان، ومؤخراً بدأ يركز على قصف محيط مبنى مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس؛ بهدف إخراجها عن الخدمة".