بلينكن يزور إسرائيل قريبًا لبحث التطبيع مع السعودية

قالت تقارير عبرية إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيزور إسرائيل والضفة الغربية، منتصف الشهر الجاري؛ لبحث التطبيع بين تل أبيب والرياض، وما يتضمنه من تسهيلات للفلسطينيين والمصادقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم.

وأشارت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية إلى وجود خلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول "التسهيلات التي ستُقدم للفلسطينيين"، على حد تعبير تلك التقارير.