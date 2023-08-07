وفاة غامضة لقيادي عسكري حوثي بارز
يلف الغموض واقعة مصرع أحد أبرز القيادات العسكرية لدى مليشيات الحوثيين، المدرجة على قوائم العقوبات الدولية، وسط تضارب الأنباء عن أسباب وفاته.
وأعلن الحوثيون، الأحد، وفاة قائد القوات الجوية التابعة لها، أحمد الحمزي، "نتيجة إصابة سابقة"، دون الإشارة إلى زمن الإصابة أو مكانها، في حين قالت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن وفاته جاءت "بعد معاناة مع المرض".
وعزز تضارب الأنباء حول سبب وفاة الحمزي من الشكوك حول حقيقة مصرعه، خصوصًا أنه ثاني القيادات العسكرية الحوثية في القوات الجوية، الذين تُعلن وفاتهم بشكل غامض، بعد مصرع أركان القوات الجوية السابق إبراهيم الشامي، مطلع 2019، بـ"نوبة قلبية" وفق إعلان المليشيات، المتعارض مع إعلان قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، التي تؤكد مقتله في عملية استخباراتية.
يأتي مصرع الحمزي في وقت متزامن مع كشف الحكومة اليمنية، الأحد، عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين وخبراء من إيران وحزب الله اللبناني، خلال تواجدهم في موقع انفجار نتيجة تجربة فاشلة، جرت في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.
وقال الناشط الحوثي علي فاضل، في تغريدة على تويتر، إنه "قبل ثلاثة أيام انفجر مخزن صواريخ في منطقة وادي حباب خولان راح ضحيته خمسة خبراء من جمهورية إيران الإسلامية ودولة سوريا و7 قيادات من أنصار الله، من ضمنهم اللواء أحمد الحمزي".
من جانبه، رأى خبير الشؤون الاستراتيجية والعسكرية علي الذهب أن مقتل "الحمزي كان خلال غارات جوية مكثّفة لقوات التحالف العربي قبل نحو عامين، استهدفت منطقة الضحي ما بين محافظتي الحديدة وصنعاء، التي كانت تتمركز فيها قيادات حوثية وخبراء إيرانيون".
وقال الذهب، لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الضربات الجوية الموجعة للحوثيين خلال تلك الفترة أدت إلى إصابة مبعوث الحرس الثوري الإيراني لدى الحوثيين في صنعاء- سفير غير معترف به- ثم مقتله لاحقا، رغم ادعاء الحوثيين بأنه قتل نتيجة إصابته بفيروس كوفيد – 19، لأن القادة الإيرانيين ألقوا نظرة عن قرب على جثمانه في طهران، وهذا يتعارض مع البروتوكول الصحي العالمي مع حالات الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا".
كما تساءل المحلل السياسي ياسر اليافعي، في تغريدة على تويتر، عن أسباب الوفاة المجهولة للقيادي العسكري الحمزي، الذي وصفه بـ"أحد أبرز القيادات الحوثية العسكرية، وهو منسق تهريب المسيرات والصواريخ من إيران إلى اليمن، وأحد المشمولين في قائمة العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة نهاية العام الماضي".
وأدرج مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أحمد الحمزي، المنحدر من منطقة الحمزات في محافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، على قائمة العقوبات؛ بسبب "أعماله المهددة للسلم والأمن والاستقرار في اليمن"، كما صنفته السعودية، العام الماضي، كأحد "القيادات اليمنية الإرهابية".