وفاة غامضة لقيادي عسكري حوثي بارز

يلف الغموض واقعة مصرع أحد أبرز القيادات العسكرية لدى مليشيات الحوثيين، المدرجة على قوائم العقوبات الدولية، وسط تضارب الأنباء عن أسباب وفاته.

وأعلن الحوثيون، الأحد، وفاة قائد القوات الجوية التابعة لها، أحمد الحمزي، "نتيجة إصابة سابقة"، دون الإشارة إلى زمن الإصابة أو مكانها، في حين قالت وزارة الدفاع التابعة للحوثيين، عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن وفاته جاءت "بعد معاناة مع المرض".

وعزز تضارب الأنباء حول سبب وفاة الحمزي من الشكوك حول حقيقة مصرعه، خصوصًا أنه ثاني القيادات العسكرية الحوثية في القوات الجوية، الذين تُعلن وفاتهم بشكل غامض، بعد مصرع أركان القوات الجوية السابق إبراهيم الشامي، مطلع 2019، بـ"نوبة قلبية" وفق إعلان المليشيات، المتعارض مع إعلان قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، التي تؤكد مقتله في عملية استخباراتية.

يأتي مصرع الحمزي في وقت متزامن مع كشف الحكومة اليمنية، الأحد، عن مقتل عدد من قيادات الحوثيين وخبراء من إيران وحزب الله اللبناني، خلال تواجدهم في موقع انفجار نتيجة تجربة فاشلة، جرت في مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، بحسب تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني.

وقال الناشط الحوثي علي فاضل، في تغريدة على تويتر، إنه "قبل ثلاثة أيام انفجر مخزن صواريخ في منطقة وادي حباب خولان راح ضحيته خمسة خبراء من جمهورية إيران الإسلامية ودولة سوريا و7 قيادات من أنصار الله، من ضمنهم اللواء أحمد الحمزي".