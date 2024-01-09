"فورين أفيرز": الصين تستغل حرب غزة لتعزيز نفوذها
قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية إن الصين تستغل حرب إسرائيل في غزة لكسب تأييد دول الجنوب، عبر الترويج لفكرة أن العالم أصبح أكثر فوضوية من أي وقت مضى.
ونشرت المجلة مقالًا للكاتب مارك ليونارد، يرى فيه أن الصين تقدم نفسها بوصفها رائدة في عالم متعدد الحضارات وشريكة في التنمية والسيادة، في ظل تعرض سمعة الولايات المتحدة لدى دول الجنوب العالمي للتشويه من خلال دعمها الظاهري غير المشروط لإسرائيل.
ومن خلال الدعوة إلى حل الدولتين، ورفض إدانة حماس، وبذل جهود رمزية لدعم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، استغلت الصين المشاعر العالمية المعادية لإسرائيل في محاولة لرفع مكانتها في الجنوب العالمي، وفقاً للصحيفة.
وشبّهت المجلة بكين بـ"نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحسين استجابته لكل دفعة جديدة من البيانات التي يتم تدريبه عليها"، إذ إن كل أزمة عالمية جديدة تعطي الصين فرصة أخرى لصقل خطابها تجاه الجنوب العالمي، على حد قولها.
وقالت المجلة: "عندما أصبح من الواضح أن الرأي العام في الجنوب العالمي بات مرجحًا بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، سعت الصين فورًا للاستفادة من الأزمة لفضح ما تعتبره معايير أمريكية مزدوجة".
وأشارت المجلة إلى بيان أصدرته الخارجية الصينية، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويؤيد حل الدولتين، وقالت إنه لم يتضمن أي انتقاد لحماس أو إدانة للهجوم، رغم وجود 4 مواطنين صينيين بين الضحايا.
وتحدثت المجلة عما وصفته بالخطاب "المعادي للسامية" والمناهض لإسرائيل قالت إنه "يتزايد في الصين، بتشجيع من الحزب الشيوعي الحاكم، من خلال قنوات رسمية وغير رسمية"، وأشارت بهذا الخصوص إلى ما نشرته صحيفة "تشاينا ديلي"، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حين قالت إن "الولايات المتحدة تقف مع الجانب الخاطئ من التاريخ في غزة"، بينما نشر التلفزيون الحكومي الصيني "كذبة معادية للسامية"، حسب المجلة، أطلقها أحد مراسليه قبل عدة سنوات مفادها أن اليهود يمثلون 3% من سكان الولايات المتحدة، لكنهم يسيطرون على أكثر من 70% من ثروتها.
ودعت المجلة في المقال إلى "ضرورة فهم هذا النوع من اللغة باعتباره محاولة واعية لتكرار السرديات التي تهيمن على المناقشة في الجنوب العالمي"، وأشارت إلى أن بكين تقدم نفسها بديلة للولايات المتحدة "المنافقة والداعية للحرب" في دول كالسعودية وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.
واعتبرت المجلة أن محاولة الصين محاكاة الرأي العام العالمي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هي جزء من استراتيجية أوسع بكثير تهدف إلى كسب تأييد الجنوب العالمي، إذ تعزز الحرب في أوكرانيا وغزة حجة الصين بأن العالم أصبح أكثر فوضوية من أي وقت مضى.
ولفتت إلى أن الصين تتمتع باختيار شركائها في الشرق الأوسط "بناء على نوع القضية"، مثل تطوير البنية التحتية في سوريا أثناء محاولة ربط تركيا بمبادرة الحزام والطريق.
ولا تحاول الصين توحيد الدول بتحالف مناهض للغرب تقوده هي، كما يعتقد الكثيرون في واشنطن، إذ تقول المجلة إن الصين تقدم نفسها بوصفها مدافعة عن عالم متعدد الحضارات وشريكة في التنمية والسيادة، عكس الولايات المتحدة التي تتحدث عن الكيفية التي ينبغي على الدول الأخرى أن تتماشى بها مع مواقفها.