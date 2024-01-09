"فورين أفيرز": الصين تستغل حرب غزة لتعزيز نفوذها

وشبّهت المجلة بكين بـ"نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحسين استجابته لكل دفعة جديدة من البيانات التي يتم تدريبه عليها"، إذ إن كل أزمة عالمية جديدة تعطي الصين فرصة أخرى لصقل خطابها تجاه الجنوب العالمي، على حد قولها.

وقالت المجلة: "عندما أصبح من الواضح أن الرأي العام في الجنوب العالمي بات مرجحًا بأغلبية ساحقة ضد إسرائيل، سعت الصين فورًا للاستفادة من الأزمة لفضح ما تعتبره معايير أمريكية مزدوجة".

وأشارت المجلة إلى بيان أصدرته الخارجية الصينية، في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويؤيد حل الدولتين، وقالت إنه لم يتضمن أي انتقاد لحماس أو إدانة للهجوم، رغم وجود 4 مواطنين صينيين بين الضحايا.

وتحدثت المجلة عما وصفته بالخطاب "المعادي للسامية" والمناهض لإسرائيل قالت إنه "يتزايد في الصين، بتشجيع من الحزب الشيوعي الحاكم، من خلال قنوات رسمية وغير رسمية"، وأشارت بهذا الخصوص إلى ما نشرته صحيفة "تشاينا ديلي"، في أواخر أكتوبر/تشرين الأول، حين قالت إن "الولايات المتحدة تقف مع الجانب الخاطئ من التاريخ في غزة"، بينما نشر التلفزيون الحكومي الصيني "كذبة معادية للسامية"، حسب المجلة، أطلقها أحد مراسليه قبل عدة سنوات مفادها أن اليهود يمثلون 3% من سكان الولايات المتحدة، لكنهم يسيطرون على أكثر من 70% من ثروتها.

ودعت المجلة في المقال إلى "ضرورة فهم هذا النوع من اللغة باعتباره محاولة واعية لتكرار السرديات التي تهيمن على المناقشة في الجنوب العالمي"، وأشارت إلى أن بكين تقدم نفسها بديلة للولايات المتحدة "المنافقة والداعية للحرب" في دول كالسعودية وإندونيسيا وجنوب أفريقيا.