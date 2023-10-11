وسط تصاعد الاشتباكات مع إسرائيل.. شبح حرب 2006 يُقلق اللبنانيين

قبل أيام قلائل، كان سكان جنوب لبنان يستعدون لقطف الزيتون، لكن كثيرين منهم يفرون الآن؛ خوفا من صراع مدمر آخر مع إسرائيل، بعد ساعات من أشد الأيام دموية على الحدود منذ حرب عام 2006.

وأعادت اشتباكات أمس الاثنين إلى أذهان القرويين في جنوب لبنان ذكريات الحرب المدمرة عام 2006، بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، مع امتداد الصراع بين إسرائيل ومسلحين فلسطينيين على بعد 200 كيلومتر جنوبا حتى أعتاب منازلهم.

وعلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، بدت القرى مهجورة، اليوم الثلاثاء، وهي نتيجة محتملة لاحتماء السكان داخل منازلهم بدلا من إخلائها. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم يصدر لهم أي أوامر بالمغادرة، لكن بعض الناس قالوا إنهم سينتقلون جنوبا كإجراء احترازي مؤقت.

وانتشرت دبابات إسرائيلية في بلدة المطلة الحدودية في أقصى الشمال، مع هطول الأمطار بالقرب من الحدود شديدة التحصين.