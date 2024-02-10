عملية رفح تثير خلافات بين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي

الخطة موضوعة بالفعل

رئيس الأركان أكد لنتنياهو أن الجيش لديه خطة مفصّلة بالفعل، وُضِعَت منذ 3 أسابيع، وأن المطلوب فقط هو تهيئة الأجواء سياسيًا لبدء العملية البرية، وأن هناك ظروفاً محددة يجب توافرها، وتحتاج إلى قرار سياسي.

ونبهت القناة إلى أن الاثنين تجادلا بشأن الأوامر التي أصدرها نتنياهو للجيش، لا سيما أنه أمر بالبحث عن حلول سريعة، قبل اقتحام المدينة المتاخمة للحدود المصرية.

ويعني ذلك أن نتنياهو ألقى الكرة في ملعب الجيش، في حين أعادها هاليفي إلى المستوى السياسي، وأبلغ نتنياهو بأن المطلوب قرار سياسي، وأن الخطة جاهزة بالفعل.

مصير الغزيين

وعلى سبيل المثال، طالب هاليفي رئيس الوزراء باتخاذ قرار سياسي بشأن إخلاء السكان، الذين كانوا قد نزحوا من الشمال والوسط، إضافة إلى التنسيق مع مصر قبل بدء العملية.

ومن وجهة نظر هاليفي، يتطلب الإخلاء قرارًا سياسيًا؛ لأنه قد يعني بدء إعادة النازحين من الشمال إلى ديارهم، وهو قرار ليس من اختصاصات الجيش.

نتنياهو بدوره أبلغ المؤسسة العسكرية بأن الوقت ينفد، وأنه يتعيّن تدمير 4 كتائب لحركة حماس في رفح قبل حلول شهر رمضان، وطلب خطة سريعة لاقتحام واحتلال رفح؛ ما يعني أن الوضع يدور في حلقة مفرغة بينه وبين الجيش.