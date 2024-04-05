بولندا تستدعي السفير وبايدن غاضب.. مطالبات بالتحقيق في "جرائم حرب" إسرائيلية

تعالت الأصوات الدولية المطالبة بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل "جرائم حرب"، ولا سيما بعد مقتل سبعة من العاملين في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية، في قصف أقرت تل أبيب بارتكابه نتيجة "أخطاء".

واستدعت بولندا السفير الإسرائيلي لديها، وسلّمته مذكرة احتجاج، وأعلنت أنها طلبت من إسرائيل فتح "تحقيق جنائي" في قتل العاملين الإنسانيين (بينهم بولندي)، وقال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه زيجنا: "نريد أن يتم السماح للنيابة العامة (البولندية) بالمشاركة في التوضيح وفي عموم الإجراء الجنائي والتأديبي بحق الجنود المسؤولين عن هذا.. القتل".

وندد بـ"هذا الحادث غير المسبوق في تاريخ العالم المتحضر، قصف قافلة إنسانية تحمل مساعدات إنسانية متوجهة إلى قطاع غزة الذي يعاني من المجاعة".

وقال زيجنا، إن السفير الإسرائيلي ياكوف ليفني "قدم اعتذاره".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وتغييرات مجدية وقابلة للقياس على الأرض من أجل إصلاح الأخطاء في الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.

وقال غوتيريش، إن "196 من موظفي الإغاثة قتلوا"، وأضاف: "نريد أن نعرف لماذا".