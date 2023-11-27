مكتب نتنياهو: أخطرنا أسر الرهائن المشمولين بالتبادل الرابع
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه أخطر أُسر الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع للرهائن الإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.
ولم يحدد البيان عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم.
وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، كشف، اليوم الإثنين، أن مصر وقطر تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة بين إسرائيل وغزة ليومين.
وقال إن التمديد لمدة يومين سيشمل إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية و60 معتقلا فلسطينيا.