مكتب نتنياهو: أخطرنا أسر الرهائن المشمولين بالتبادل الرابع

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه أخطر أُسر الرهائن المقرر إطلاق سراحهم في التبادل الرابع للرهائن الإسرائيليين في غزة بأسرى فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.

ولم يحدد البيان عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم.