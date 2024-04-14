تزامنا مع الرد.. رسائل "رعب" إيرانية تصل مئات الآلاف من الإسرائيليين

ذكر موقع "واللا" الإخباري العبري، مساء السبت، أن مجموعة "هاكرز" إيرانية شنت هجومًا على نظم رادارات إسرائيلية، بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني.

المجموعة الإيرانية التي تحمل اسم Handala قالت إنها تسللت إلى نظم رادارات في إسرائيل، وأرسلت 500 ألف رسالة نصية لمواطنين إسرائيليين عبر هواتفهم، أخبرتهم بأن الجيش الإسرائيلي سيحتاج إلى ساعات طويلة من أجل صيانة الرادارات.

وتابع الموقع أن البيانات الصادرة عن المجموعة لم تقدم تفاصيل إضافية بشأن التسلل لمنظومة الرادارات، ولكنها أكدت أنها حققت نجاحًا كبيرًا "سيعد ضربة للأمن القومي الإسرائيلي".

ويتزامن ذلك مع التقارير التي أفادت أن عشرات أو مئات المسيرات الهجومية أطلقت بالفعل من إيران ومناطق أخرى باتجاه إسرائيل، إضافة إلى صواريخ باليستية، وأن وصولها سيستغرق ساعات وربما تضرب إسرائيل في الثانية بعد منتصف الليل أو بعد ذلك.