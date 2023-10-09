إسرائيل تستعد لشن عملية برية واسعة في غزة‎ بغضون 48 ساعة

أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى مداولات واسعة تعقد بين المستوى السياسي والمستوى الأمني في إسرائيل لشن "عملية برّية" وشيكة على قطاع غزة، ستبدأ خلال 24-48 ساعة.

وأفادت هيىة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمريكي، أن القيادة في إسرائيل تجهز لعملية برية على قطاع غزة ستبدأ في خلال 48 ساعة القادمة.

وقال مراسل "إرم نيوز" نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي، إن التحضيرات على قدم وساق لاجتياح قطاع غزة بالتزامن مع تأمين الحدود الشمالية.

من جهته قال المحلل السياسي الإسرائيلي ميرون رابوبورت: لو دخلت إسرائيل بالجيش براً وحاولت احتلال غزة، فهذا يعني بالتأكيد مقتل عشرات الآلاف من الجنود الإسرائيليين.