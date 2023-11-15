إسرائيل تعلن تنفيذ "عملية دقيقة" ضد حماس في مجمع الشفاء الطبي
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العملية تعتمد على معلومات مخابراتية.
وقال الجيش في بيان، إن القوات المشاركة في تنفيذ العملية في مكان محدد بالمجمع الطبي، تضم فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية.
وطالب الجيش الإسرائيلي في بيانه، عناصر حماس الذين تزعم إسرائيل تواجدهم داخل المجمع، إلى الاستسلام.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته خضعت لتدريبات محددة استعدادا "لهذه البيئة المعقدة والحساسة".
من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمدنيين المقيمين داخل المستشفى.
وأضاف إنه سبقت العملية جهود لإخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، شملت أيضًا فتح محور تنقل خاص من داخله، كما تم إبلاغ مدير المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول إلى المجمع.
من جانبه، قال رئيس قسم الحروق بمستشفى الشفاء، أحمد مخللاتي، ردا على المتحدث الإسرائيلي، إن كل من حاول مغادرة المستشفى خلال الأيام الماضية تم قنصه وإطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية التي تحاصر المجمع.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في تصريح أدلى به لقناة الجزيرة فجر اليوم، إن إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مجمع مستشفى الشفاء في الدقائق المقبلة.
ولم يصدر تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي.
وقال القدرة إن المسؤولين في غزة أبلغوا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحذير الإسرائيلي.
وفي الوقت الذي اقتربت فيه أصوات الانفجارات من المجمع، ناشد القدرة جميع الهيئات الأممية والصليب الأحمر والدول الفاعلة للتدخل ومنع الجيش الإسرائيلي من اقتحامه، وإنقاذ حياة المرضى المتواجدين فيه.
وفي الإطار ذاته، نقل مراسل "إرم نيوز" على لسان شهود عيان تأكيدهم، أن الجيش الإسرائيلي قطع جميع وسائل التواصل عن محيط مستشفى الشفاء، في الوقت الذي وصلت فيه المدرعات الإسرائيلية إلى أبواب المجمع.