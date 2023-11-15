إسرائيل تعلن تنفيذ "عملية دقيقة" ضد حماس في مجمع الشفاء الطبي

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم، بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد حركة حماس في مجمع الشفاء الطبي، مشيرا إلى أن العملية تعتمد على معلومات مخابراتية.

وقال الجيش في بيان، إن القوات المشاركة في تنفيذ العملية في مكان محدد بالمجمع الطبي، تضم فرقا طبية ومتحدثين باللغة العربية.

وطالب الجيش الإسرائيلي في بيانه، عناصر حماس الذين تزعم إسرائيل تواجدهم داخل المجمع، إلى الاستسلام.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته خضعت لتدريبات محددة استعدادا "لهذه البيئة المعقدة والحساسة".

من جهته قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن العملية لا تستهدف المرضى والطواقم الطبية والمدنيين المقيمين داخل المستشفى.

وأضاف إنه سبقت العملية جهود لإخلاء المستشفى من المرضى والنازحين، شملت أيضًا فتح محور تنقل خاص من داخله، كما تم إبلاغ مدير المستشفى مسبقًا عن توقيف الدخول إلى المجمع.