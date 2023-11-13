استمرار الاشتباكات العسكرية على جبهة جنوب لبنان

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوَّت في شمالي حيفا وصفد، جراء الاشتباه بمسيرات تتجه نحو موقع أفيفيم.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 18 قذيفة، أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرب العرامشة في الجليل الأعلى.

كما أكدت إطلاق صاروخ مضاد للدروع على بوابة مستوطنة نتوعا في الجليل الغربي.